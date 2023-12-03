Соцфонд в 2023 году обеспечил более 1 млн россиян средствами реабилитации

Как напомнили в СФР, для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, предусмотрена соответствующая выплата

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) с начала 2023 года обеспечил 1,1 млн россиян с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СФР.

"С начала года 1,1 млн человек получили через фонд различные изделия в виде тростей, костылей, опор, поручней, кресел-колясок, протезов, ортезов, ортопедической обуви, абсорбирующего белья, подгузников и многого другого", - рассказали в фонде.

В СФР также напомнили, что для неработающих трудоспособных граждан, которые ухаживают за инвалидами первой группы, предусмотрена соответствующая выплата. Ее размер составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивают 10 тыс. рублей в месяц за осуществление ухода.

"Семьи, у которых есть сертификат материнского капитала, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Сертификат позволяет родителям компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи, клавиатуры и пр.", - добавили в Соцфонде.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В России, по последним данным, проживают около 11 млн людей с инвалидностью.