В Крыму продолжаются восстановительные работы после шторма

В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 43 бригады и 42 единицы техники

ТАСС, 3 декабря. 238 абонентов из трех районов Республики Крым остаются обесточенными из-за штормового ветра, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"238 абонентов в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах остаются отключенными от электроэнергии", - говорится в сообщении.

В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму в ночь на 3 декабря были задействованы 43 бригады из 97 человек и 42 единицы техники. Уточняется, что подтопленными остаются около 60 частных домов и 4 дома на дачных участках.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в Telegram-канале также сообщил, что на данный момент без электричества остаются более 530 человек. По его словам, водоснабжение в регионе полностью восстановлено.

"Отключенных котельных нет, водоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлена информация о восстановлении водоснабжения.