СМИ: развитие и возможности Хайнаня привлекли внимание многих иностранцев

По сведениям портала "Чжунго синьвэньван", приезжающие делегации интересуются как экономическими достижениями, так и местной традиционной культурой

ХАЙКОУ /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Динамичное развитие и большой потенциал Хайнаньского порта свободной торговли привлекли внимание многих иностранных специалистов. Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", приезжающие делегации интересуются как экономическими достижениями, так и местной традиционной культурой.

По его сведениям, на этой неделе Хайнань посетила группа из более чем 60 экспертов и журналистов. Они осмотрели кластер международного медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова - одну из 13 ключевых зон опережающего развития провинции. Расположенная там выставка фармацевтических препаратов и оборудования произвела на них большое впечатление.

Некоторых из прибывших гостей, как отмечается, заинтересовала существующая в "Лэчэн" особая система лицензирования, связанная с лечением и научно-исследовательской деятельностью, международным взаимодействием в соответствующей сфере. Один из пакистанских предпринимателей выразил желание расширить деятельность своей компании путем продвижения сотрудничества с этой инновационной площадкой.

Группа экспертов также посетила международную зону народного образования "Лиань" в южной части острова. На ее территории зарегистрировано более 20 филиалов престижных китайских и зарубежных вузов, а также колледжей. В соответствии с планом правительства КНР там идет активный обмен опытом и формируются новые эффективные программы по обучению широкому перечню востребованных дисциплин. Как отметил британский журналист, прибывший в составе указанной делегации, подобные проекты "снимают барьеры, которые существуют между учебными заведениями, позволяют обеспечить интеграцию разных образовательных концепций".

Многих из приехавших специалистов заинтересовали деревенский быт и сельское хозяйство Хайнаня. Особое внимание привлек богатый опыт провинции в работе по ликвидации бедности.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.