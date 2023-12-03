Мишустин поздравил коллектив Литинститута имени А. М. Горького с 90-летним юбилеем

Премьер-министр отметил вклад вуза в развитие российской культуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Литературного института имени А. М. Горького с 90-летним юбилеем, отметив весомый вклад института в развитие отечественной культуры и искусства. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня Литинститут является научным и культурно-просветительским центром. Сохраняя лучшие традиции предшественников, вносит весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, изучение русской и мировой литературы. Здесь реализуются издательские проекты, проводятся международные научно-практические конференции, тематические форумы и вечера, лекции и мастер-классы. Все это помогает раскрыть великую значимость нашего родного языка. И создавать большой, многонациональный русский мир", - говорится в сообщении.

По словам Мишустина, вуз, созданный по инициативе русского писателя Алексея Горького, является уникальным местом, в котором учатся поэты, драматурги и прозаики, а также переводчики. Среди выпускников вуза, отметил премьер-министр, есть и известные культурные деятели, критики, публицисты, многие из которых стали знаменитыми не только в России, но и за ее пределами.

"Во все времена ваше учебное заведение славилось высокими образовательными стандартами, выдающимися преподавателями и наставниками, которые помогают раскрыть творческий потенциал каждого студента, передают молодым талантам опыт, глубокие знания и самые актуальные навыки", - отметил Мишустин, пожелав работникам Литинститута дальнейших успехов, новых открытий и достижений.

Литературный институт имени А. М. Горького был основан 3 декабря в 1933 году по инициативе Горького. В разное время в вузе обучались: писатели Константин Симонов, Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Юрий Бондарев, Евгений Носов, Виктор Пелевин, поэты Расул Гамзатов, Михаил Матусовский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Николай Рубцов, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц и другие.