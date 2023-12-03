Самолет рейса Хабаровск - Екатеринбург сел в Новосибирске из-за сильного ветра

На борту также сработал датчик возможной неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Хабаровска в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске для дозаправки из-за сильного встречного ветра. Также на борту сработал датчик возможной неисправности, идет проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В Новосибирске самолет совершил посадку для дозаправки из-за сильного встречного ветра по маршруту. Затем на борту сработал датчик возможной неисправности. Производится техническая проверка для обеспечения безопасного полета", - отметили в пресс-службе.