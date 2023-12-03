Губернатор Пермского края поздравил регион с 18-летием

Дмитрий Махонин отметил, что объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа придало новый импульс развитию территорий

ТАСС, 3 декабря. Объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в 2005 году придало новый импульс развитию территорий. Такое мнение выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

"Объединение придало новый импульс для развития наших территорий. Мы строим новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Расширяем программу газификации, чтобы голубое топливо стало доступным жителям северных территорий края. Создаем равные и комфортные условия для всех", - говорится в публикации по случаю 18-летия создания Пермского края.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что край продолжает активно наращивать свой потенциал. Об этом говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда Махонину и председателю Законодательного собрания Пермского края Валерию Сухих.

"Сегодня край продолжает активно наращивать свой потенциал, укрепляет позиции в числе лидеров отечественной химической отрасли, обладает современными лесным и агропромышленным комплексами. Большое внимание уделяется актуальным вопросам демографии, здравоохранения и образования, внедрению инновационных технологий и импортозамещению, работе с инвесторами и предпринимателями, диверсификации экономики и повышению эффективности ее базовых секторов. Реализуются масштабные проекты в социальной сфере, опережающими темпами ведется жилищное строительство, совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура", - говорится в телеграмме.

День Пермского края отмечается в первое воскресенье декабря, в 2023 году празднование приходится на 3 декабря.

7 декабря 2003 года в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе состоялся референдум, во время которого 89,77% избирателей округа и 83,81% избирателей области высказались за объединение субъектов. 1 декабря 2005 года, согласно федеральному конституционному закону от 25 марта 2004 года, был образован единый Пермский край.