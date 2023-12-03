Под Астраханью обнаружили оседлое поселение раннего Средневековья

Руководитель Астраханской археологической экспедиции Дамир Соловьев сообщил, что весной 2024 года в рамках продолжения работ запланировано увеличение площади раскопа до 1 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые в ходе археологических работ под Астраханью впервые обнаружили поселение, содержащее артефакты Приморского Дагестана. Объекты V-VIII веков могут быть связаны с древнейшим оседлым населением когда-то жившем на территории региона, сообщил ТАСС руководитель Астраханской археологической экспедиции, замдиректора ООО "Археоцентр" Дамир Соловьев.

"Согласно источникам, хазары в результате арабской военной экспансии на Кавказ были вынуждены перенести свою столицу с равнинных территорий современного Приморского Дагестана в дельту реки Волги в первой половине VIII века. При этом считается, что стационарные оседлые памятники на территории Астраханской области возникают не ранее IХ века. В текущем году участниками Астраханской археологической экспедиции проводились раскопки на объекте культурного наследия "Киракле-Тобе", где на площади около 300 кв. м были обнаружены более 30 хозяйственных ям, а также девять заглубленных в землю жилищ с очагами и входами. Во всех объектах присутствуют материалы предположительно V-VIII веков, часть из которых находят аналогии с Приморским Дагестаном", - рассказал Соловьев.

По его словам, размеры памятника, его особенности, характер находок и ландшафтная среда позволяют предположить, что найденное поселение связано с оседлым населением. Это может свидетельствовать о существовании более древних оседлых поселений, когда-то находившихся на территории Астраханской области.

Археологи больше века ищут следы, располагавшегося в дельте реки Волги административного центра Хазарского каганата и его столицы города Итиль. По одной из версий, территория оказалась затопленной в результате резкого подъема уровня Каспия в Х веке. За годы исследований в центральной части Волжской дельты учеными была обнаружена группа хазарских памятников, объединенная в Семибугоринский археологический комплекс, центральная часть которого предположительно располагается у современного села Бараний Бугор Камызякского района Астраханской области.

"При раскопках на данном объекте, в первую очередь, обращает на себя внимание керамические материалы с характерными орнаментом, которые до настоящего времени не обнаруживались в Астраханской области. Судя по их облику и составу, скорей всего, они происходят с территории Приморского Дагестана, и близки таким памятникам, как например Чир-Юртовское и Бавтугайское городища (территория современного Дагестана - прим. ТАСС). В период раннего Средневековья в VII-VIII веках именно там происходит становление Хазарского каганата со столицами в городах Беленджер и Семендер", - пояснил Соловьев, уточнив, что весной 2024 года в рамках продолжения работ на данном объекте запланировано увеличение площади раскопа до 1 тыс. кв. м.

Хазарский каганат - средневековое государство, первое упоминание о котором относится к VII веку. Хазары жили на Нижней и Средней Волге, в Приазовье и на Северном Кавказе. Столица Хазарии была крупным международным торговым центром, через который проходил Великий шелковый и Волго-Каспийский торговые пути.