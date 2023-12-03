КПП "Рафах" пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей

После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП "Рафах". После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что эвакуированные находятся в оперативном штабе в Каире, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы. "После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву", - добавили в ведомстве.

Накануне представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий.

Авиация МЧС России с начала эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта выполнила восемь рейсов. Спецбортами ведомства в РФ доставлен 761 человек, в том числе 360 детей