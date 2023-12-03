Плановые проверки заменят профилактическими визитами в соцучреждениях РФ в 2024 году

Как отметили в правительстве, это поможет снизить административную нагрузку

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами. Это поможет снизить административную нагрузку, сообщается на сайте правительства.

"До сих пор профилактические визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжительность профилактического визита составит один день, по итогам которого могут выдать предписание об устранении нарушений. Факт их выявления не повлечет за собой административной ответственности и уплаты штрафа.