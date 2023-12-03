В мероприятии принял участие глава региона Радий Хабиров, который в присутствии гостей загадал желание у новогодней елки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Парад 100 снегурочек открыл день Башкирии в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

"И точно все сбудется! <…> Марш открыт!" - сказал ведущий праздника, директор центра развития туризма республики Артур Идельбаев.

Снегурочки прошли по территории ВДНХ в сопровождении оркестра Дедов Морозов. В празднике принял участие и глава региона Радий Хабиров. Он в присутствии гостей загадал желание у новогодней елки.

День Башкирии на выставке "Россия" открылся парадом 100 снегурочек © Елена Цыбулина/ ТАСС

Парад снегурочек, открывающий день региона, стал частью сабантуя - традиционного праздника окончания весенних полевых работ. Специально для проведения мероприятия сабантуй адаптировали под зимний сезон. В течение всего дня гости выставки смогут попробовать традиционные башкирские блюда, посмотреть на ярмарку самоваров, попробовать себя в стрельбе из лука, а также поиграть в зимний хоккей с валенками и метлами.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.