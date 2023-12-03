Баста не пострадал в ДТП после концерта в Петербурге

СМИ ранее сообщали, что ночью машина, в которой был Василий Вакуленко, попала в аварию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Рэпер Баста (Василий Вакуленко), попавший ночью в ДТП после концерта в Санкт-Петербурге, не пострадал, сообщила ТАСС PR-менеджер исполнителя Наталья Мостакова. Ранее в Telegram-каналах появились кадры столкновения Maybach и автомобиля марки Kia на улице в Петербурге.

"С Бастой все в порядке. Он обратился после ДТП к своим поклонникам на своей страничке в соцсетях", - рассказала ТАСС PR-менеджер Басты.

Ранее СМИ сообщали, что ночью Maybach, на котором Вакуленко возвращался с концерта, попал в ДТП, за рулем автомобиля был водитель артиста.

2 декабря прошел сольный концерт певца Басты на стадионе "Газпром-Арена", он стал самым масштабным за всю историю выступлений исполнителя в Петербурге, собрав 64 тыс. человек.