Фонд "Талант и успех" будет методическим центром по поддержке одаренных детей

Доклады по этому вопросу ожидаются до 1 февраля и до 1 декабря 2024 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил наделить фонд "Талант и успех" статусом национального методического центра по поддержке одаренных детей и молодых людей. Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ наделить образовательный фонд "Талант и успех" статусом национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев привлечение этого фонда к реализации программ, проектов и мероприятий в соответствующей сфере, осуществляемых правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти", - говорится в одном из пунктов.

Доклады по этому вопросу глава государства ждет до 1 февраля и до 1 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин поручил начиная со следующего года в полном объеме профинансировать деятельность фонда по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития тех, кто проявил выдающиеся способности. Речь идет в том числе о содействии в получении образования (например, в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта).

Также кабмин должен полностью профинансировать выплату президентских грантов людям, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере, премий победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и готовившим их тренерам. О том, как продвигается эта работа, необходимо доложить президенту до 1 февраля, далее - раз в полгода.

Передовые практики

Кроме того, планируется привлечь "Талант и успех" к пилотному проекту по созданию и сопровождению школ, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики и помогающих тиражировать такие подходы.

Правительство РФ также поддержит выполнение фондом программы "Педагогика развития талантов" - она предусматривает получение дополнительной квалификации в области образования теми, кто учится в вузах на непедагогических специальностях. Кабмин поможет и с проектом по созданию сети школ - ассоциированных партнеров образовательного центра "Сириус".

Дополнительно Путин поручил с 2024 года увеличить субсидию фонду "Талант и успех" на реализацию дополнительных профессиональных программ для педагогов в области искусств, в том числе предусмотрев возможность организовать такое обучение на базе региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Фонд "Талант и успех" учрежден в 2014 году, им создан образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Путин возглавляет попечительский совет фонда.