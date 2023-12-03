Школьные площадки могут стать доступными местным жителям для отдыха

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поставил задачу использовать опыт фонда "Талант и успех" при строительстве и оснащении образовательных учреждений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Школьные территории во внеурочное время могут стать доступны для обучения и отдыха всем желающим местным жителям, но только при безусловном обеспечении безопасности. Проработать такую возможность поручил президент России Владимир Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства поставил задачу использовать опыт фонда "Талант и успех" при строительстве и оснащении образовательных учреждений. В частности, он ждет предложений о том, как улучшить строительные, пожарные и санитарные правила, применяемые при строительстве, реконструкции и оснащении учебных заведений и обустройстве их территорий.

Итогом такой работы должно стать создание современной и комфортной образовательной среды, "предоставление местным жителям возможности использования территорий общеобразовательных организаций во внеурочное время для обучения, досуга и отдыха при безусловном обеспечении безопасности жизни и здоровья обучающихся и местных жителей".

Президент поручил при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство.