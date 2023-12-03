В Мадриде на протест против премьера и амнистии сепаратистов вышли тысячи людей

Демонстрацию организовала Народная партия

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре Мадрида против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против председателя правительства страны Педро Санчеса, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Демонстрация была организована консервативной Народной партией (НП) в преддверии Дня конституции Испании и прошла у храма Дебод под девизом: "Испания не сдается". Митинг также посетило руководство НП.

Многие принесли с собой флаги Испании и Евросоюза. Собравшиеся скандировали лозунги против Санчеса, а также экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который возглавлял правительство региона в момент организации там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита он бежал в Бельгию.

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"Это уже третья манифестация против амнистии, на которую я прихожу, - сказал один из участников митинга по имени Хосе. - Я не понимаю, как хоть кто-то может продолжать поддерживать Санчеса". Другой пришедший на акцию мужчина по имени Алонсо считает, что премьер "решил обменять Испанию на пост".

16 ноября Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании утвердил кандидатуру 51-летнего лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса на пост премьер-министра. Этот пост он впервые занял в 2018 году.

Глава ИСРП смог занять должность благодаря парламентской поддержке каталонских политических сил, выступающих за независимость региона. Достигнутые с ними договоренности предусматривают продвижение закона об амнистии каталонских сепаратистов, что может затронуть около 300 сторонников разрыва с Испанией. Эта инициатива вызвала острую критику со стороны правых политических сил, а также спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране.