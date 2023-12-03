В РФ появится программа практических экскурсий на производства для школьников

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать программу, по которой ученики школ и студенты смогут посещать производства и под руководством специалистов выполнять там исследования и другие работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данного поручения по развитию в РФ научно-популярного туризма обеспечить поддержку реализации образовательным фондом "Талант и успех" программы "Умный туризм", предусматривающей возможность посещения школьниками и студентами объектов научно-исследовательской инфраструктуры, промышленности и выполнения ими под руководством научно-педагогических работников и специалистов-практиков реальных исследовательских и производственных задач", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 апреля, далее - ежегодно.

Поручение дано по итогам состоявшейся в октябре встречи президента с учащимися и преподавателями образовательного центра "Сириус". На ней 11-классник Александр Бабушкин предложил запустить проект, который бы позволял ученикам получать опыт исследований на реальном производстве. По его словам, вовлечение в такую работу со школьной скамьи помогает определиться с будущей профессией.