В РФ создадут условия получения общего образования учениками доппрограмм по искусству

Доклады по этой теме необходимо будет представить до 1 апреля и 1 ноября 2024 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Минкультуры, Минспортом и образовательным фондом "Талант и успех" представить предложения по созданию условий для получения общего образования лицами, осваивающими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, а также программы спортивной подготовки. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Минпросвещения России подготовить совместно с Минкультуры России, Минспортом России, образовательным фондом "Талант и успех" и представить предложения по созданию условий для получения общего образования лицами, осваивающими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану и гармонизации содержания образовательных программ, а также по внедрению в образовательную деятельность соответствующих практик", - говорится в сообщении.

Доклады по этой теме необходимо будет представить до 1 апреля и 1 ноября 2024 года. При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты РФ.

Путин также поручил должностным лицам субъектов РФ совместно с фондом "Таланты и успех" обеспечить реализацию на базе региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства и получение дополнительного профессионального образования педагогами этих региональных центров, а также преподавателями детских школ искусств.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 апреля 2024 года и далее - ежегодно.

Заседание набсовета фонда "Талант и успех" состоялось на территории "Сириуса" 4 октября. После вступительного слова президента и доклада руководителя образовательного центра Елены Шмелевой мероприятие прошло в закрытом режиме.

О фонде

Фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году. На базе олимпийской инфраструктуры Сочи им создан образовательный центр "Сириус". Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Глава государства возглавляет попечительский совет фонда.