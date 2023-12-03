В Москве на станции метро "Маяковская" в 2023 году заключили более 20 браков

Церемонии бракосочетания проходили ночью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 торжественных церемоний регистрации брака состоялись на станции метро "Маяковская" в Москве в 2023 году, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы создаем все условия для будущих молодоженов столицы, чтобы они смогли отпраздновать важное событие своей жизни в желанных интерьерах. Благодаря проекту мэра Москвы "Новые адреса счастья" такая возможность есть у всех пар. Одна из таких площадок - станция метро "Маяковская". В 2023 году под ее сводами прошло 23 торжественные церемонии. Еще одним необычным местом для регистрации брака стал Северный речной вокзал. Он пользуется популярностью у пар, поэтому в будущем году мы на четверть увеличили количество доступных слотов", - отметила Ракова.

Она рассказала, что церемонии бракосочетания проходят в ночное время. Это сделано для того, чтобы не мешать пассажиропотоку. Ракова также напомнила, что заключение брака на станции метро "Маяковская" стало возможным в 2021 году. Перед началом торжества станцию украшают. В вестибюле устанавливается свадебная арка и стойка для колец, а на пути прибывают два состава: "Номерной" и "Москва-2020". После бракосочетания поезд "Москва-2020" становится фотозоной для памятных снимков. Следующая церемония состоится в одну из популярных зимних дат среди молодоженов - 4 февраля 2024 года. Для того, чтобы заключить брак на "Маяковской", необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

Церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале проходят в вечернее время с 20:00 до 23:00. Здание вокзала доступно только для молодоженов и их гостей. После заключения брака у пары есть уникальная возможность подняться на смотровую площадку с видами на Москву-реку и благоустроенную набережную, и устроить там свадебную фотосессию на закате. Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания №1, а также на портале государственных услуг или mos.ru, заключила Ракова.