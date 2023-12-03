Bild: в ФРГ каждый второй поезд дальнего следования в ноябре прибыл с опозданием

По данным газеты, это стало худшим показателем за восемь лет

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Почти каждый второй поезд дальнего следования в Германии в ноябре прибыл с опозданием. Это стало худшим показателем за восемь лет, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

"В ноябре 52% поездов ICE и IC (обозначение поездов дальнего следования - прим. ТАСС) достигли пункта назначения вовремя", - отметил представитель Deutsche Bahn. Таким образом, 48% прибыли с опозданием. Основной причиной подобной непунктуальности концерн назвал резкое увеличение объема строительных и ремонтных работ.

"Из-за огромного отставания в ремонте Deutsche Bahn пришлось существенно расширить объемы строительства в текущем году", - сказал представитель компании. По данным Deutsche Bahn, количество строительных площадок увеличилось на 11% в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 годом. Пунктуальность снизилась на 9% по сравнению с ноябрем 2022 года.

"Пунктуальность не соответствует нашим собственным стандартам и тем услугам, которых справедливо ожидают от нас пассажиры", - признал представитель Deutsche Bahn. В 2024 году планируется начать масштабную реконструкцию путей, если обещанные миллиарды из федерального бюджета действительно поступят.

В настоящее время ситуация на железных дорогах Германии неутешительная. Многие отрезки железнодорожного полотна закрыты на ремонт. Кроме того, причиной опозданий является изношенность путей и ж/д парка. Эксперты неоднократно говорили о "преклонном возрасте" инфраструктуры. Около 50% задержек происходит из-за неисправности и технических неполадок.

По мнению профсоюза, немаловажным фактором является нехватка персонала. Вместе с тем компания постоянно сталкивается с техническими работами, забастовками и нехваткой денежных средств на модернизацию инфраструктуры.