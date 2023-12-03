Городской транспорт Москвы работает штатно в снегопад

Жителям рекомендовали использовать для поездок метро, МЦК и МЦД

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Столичный городской транспорт работает в штатном режиме и без существенных задержек при снегопаде, дорожная ситуация оценивается как стабильная. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее - средняя скорость по городу составляет 26 км/ч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фиксируются локальные затруднения: в основном на МКАД. В департаменте рекомендовали для поездок 3 и 4 декабря использовать метро, МЦК, МЦД.

За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. 20 экипажей дорожного патруля дежурят на улицах города.

"Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.