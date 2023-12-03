В ДНР более 70% людей с инвалидностью, обратившихся в центры занятости, получили работу

Вице-премьер республики Лариса Толстыкина сообщила, что работодателям со среднесписочной численностью от 35 человек определена квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере 3% от указанной численности

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 70% людей с инвалидностью, которые обратились в центры занятости в Донецкой Народной Республике с начала года, смогли получить работу, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

"В этом году центры занятости уже трудоустроили более 300 человек с инвалидностью, что составляет 72% от обратившихся", - написала она.

Вице-премьер добавила, что организации республики взяли на работу как квалифицированных специалистов и рабочих - медсестер, врачей и инженеров различной специализации, педагогических работников, бухгалтеров, заведующих хозяйством, слесарей различной специализации, операторов котельной, аппаратчиков химводоочистки - так и работников без квалификации. Последние трудоустроены в качестве подсобных рабочих, дворников, уборщиков производственных и служебных помещений, сторожей.

Также Толстыкина сообщила, что Донецкая Народная Республика дает дополнительные гарантии по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями. В частности, в регионе принят закон о квотировании рабочих мест, согласно которому работодателям со среднесписочной численностью от 35 человек определена квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере 3% от указанной численности.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В России, по последним данным, проживают около 11 млн людей с инвалидностью.