Такси могут разрешить встречать пассажира в "чужом" регионе

Авторы инициативы считают, что при действующих нормах в том числе можно столкнуться с повышением цен и дефицитом перевозчиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя предложило разрешить такси осуществлять работу за пределами региона, выдавшего разрешение, если или пункт отправления, или пункт назначения приходятся на территорию "родного" региона, выдавшего разрешение. Об этом говорится в проекте федерального закона и пояснительной записке к нему, опубликованных в думской электронной базе.

Документ, согласно данным системы, зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В пояснительной записке отмечается, что действующий закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ" предполагает, что перевозчик может работать только в том регионе, власти которого выдали ему разрешение на осуществление деятельности. Исключение составляют случаи, когда пункт отправления находится в "домашнем" регионе, а пункт назначения - в другом; или же если между регионами заключено соглашение, допускающее работу такси.

Если соглашения нет, такси нельзя подать в другой регион. "Данная норма лишает возможности вызвать, например, для поездки домой из другого региона своего проверенного перевозчика, которым гражданин привык пользоваться и которому доверяет", - говорится в пояснительной записке. Или пассажир может столкнуться с повышением цен и дефицитом перевозчиков, отмечают авторы документа.

"Проектом закона предлагается часть 5 статьи 3 федерального закона изложить в другой редакции, предоставив возможность осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси за пределами территории субъекта РФ, уполномоченный орган которого предоставил разрешение, в случае, если или пункт отправления, или пункт назначения расположен на территории указанного субъекта РФ", - следует из документов Заксобрания Севастополя.