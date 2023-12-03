Снегопад в Москве может закончиться только к полуночи

По прогнозу, с 5 декабря в городе не ожидается снегопадов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сильный снег в Москве прекратится лишь ближе к полуночи. К утру 4 декабря сугробы могут в среднем вырасти на 8-10 см, но в последующие дни погода будет спокойная, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снегопад в Москве фактически закончится к полуночи, ночью еще выпадет немного осадков. В понедельник днем снежок будет уже совсем небольшой. Погода изменится радикально", - отметил он.

По словам Вильфанда, начиная с 5 декабря в столице не будет снегопадов, погода будет "спокойной и степенной".