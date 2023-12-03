3 декабря стало самым снежным в Москве за всю историю наблюдений

По предварительным оценкам, наибольшее количество осадков выпало в центре города

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве обновлен 3 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, больше всего осадков выпало в центре города. В столице продолжает идти снег, поэтому точное значение нового рекорда станет известно после 21:00.