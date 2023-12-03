Александр Сокуров назвал слова о завершении карьеры вырванными из контекста

Кинорежиссер рассказал, что не планирует отказываться от съемок, но создаются такие условия, в которых он не может работать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Народный артист России кинорежиссер Александр Сокуров опроверг распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что он решил завершить свою карьеру. В разговоре с ТАСС он пояснил, что эти слова были вырваны из контекста, сам он не планирует отказываться от съемок, но создаются такие условия, в которых он не может работать.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о завершении Сокуровым режиссерской карьеры. В качестве доказательства приводились его слова о том, что после отказа в выдаче прокатного удостоверения его фильму "Сказка" продолжать работу в России для режиссера затруднительно.

"Это [слова о завершении карьеры], конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия", - рассказал Сокуров.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, займется ли он поддержкой своих учеников в их режиссерской работе, Сокуров ответил, что "молодым режиссерам еще хуже". "Моим ученикам не дают финансирования", - пояснил он.

Сокуров также высказал опасение по поводу дальнейшей судьбы его фонда дебютного кино "Пример интонации". "Нам отказано в господдержке наших дебютных фильмов", - рассказал он.

Ранее режиссер выразил опасение, что его фильм "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли также не получит повторное прокатное удостоверение, напомнив, что, кроме "Сказки", прокатное удостоверение не получили его ленты "Русский ковчег" и "Робер. Счастливая жизнь".

О фильме "Сказка"

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.

14 октября Сокуров в Telegram-канале сообщил, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения его фильму. Ранее Ксения Собчак в Telegram-канале сообщала, что 19 ноября в Москве был организован закрытый показ "Сказки", где состоялось обсуждение фильма с участием Сокурова. Сама картина и запись дискуссии о ней опубликована 3 декабря в YouTube-канале ведущей. Дальнейшие показы фильма в России, как заявил ТАСС Александр Сокуров, не планируются.