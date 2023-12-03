Сотрудников ГИБДД в Подмосковье перевели на усиленный режим службы из-за снегопада

Автоинспекторы проводят мониторинг дорожной обстановки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудников Госавтоинспекции перевели на усиленный режим службы из-за непогоды, они ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в заносы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В связи со сложнейшими погодными условиями в подмосковном регионе сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и проводят работу по организации дорожного движения, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автоинспекторы ведут постоянный мониторинг дорожной обстановки. "Личный состав Госавтоинспекции Московской области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию", - подчеркнули в главке.

В Госавтоинспекции обратились к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия и отказаться от управления машиной, особенно для поездок на дальние расстояния.

Ранее на Новорижском шоссе из-за непогоды столкнулись не менее 20 машин. Позже из-за сильного снегопада произошло два ДТП с участием восьми машин, в том числе грузовиков, произошли на трассе М-2 "Крым", один из грузовиков съехал в кювет.

Сильный снегопад обрушился на Московский регион 3 декабря. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра России, в городе и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/с и гололедица, снежные заносы.