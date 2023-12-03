Председатель СОР28 провел встречу с главой российской делегации

Стороны встретились, чтобы обсудить продвижение программы действий COP28 и достижение положительных результатов по ключевым климатическим проблемам

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), провел встречу с главой российской делегации, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Об этом сообщило председательство COP28.

"Султан Аль Джабер встретился с Русланом Эдельгериевым, советником и специальным представителем президента России по вопросам климата, чтобы обсудить продвижение программы действий COP28 и достижение положительных результатов по ключевым климатическим проблемам", - говорится в заявлении председательства.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.