Участники COP28 обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями

Инициативу поддержали Бельгия, Германия, США и часть неправительственных организаций, в том числе благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты и часть благотворительных организаций, принимающих участие в 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), обязались направить $777 млн на борьбу с забытыми тропическими болезнями.

На открытии тематического Дня здоровья, проводимого в рамках COP28, государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими объявила о запуске инициативы, целью которой является финансирование мер поддержки жителей африканского континента, страдающих от забытых тропических болезней. ОАЭ выделят на реализацию инициативы $100 млн из средств национального благотворительного фонда.

К инициативе присоединились Бельгия, Германия, США, а также часть неправительственных организаций, в том числе благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Кроме того, в рамках инициативы Всемирный банк запустит программу по разработке финансовых механизмов, которые способствовали бы поддержке системы здравоохранения в развивающихся странах.

Забытые тропические болезни - это группа из 20 разнообразных патологий, поражающих преимущественно беднейшие слои населения в наименее развитых регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Они вызываются некоторыми патогенами, в том числе вирусами, бактериями, паразитами, грибками и токсинами. Эти болезни имеют тяжелейшие последствия для здоровья, социального и экономического благополучия более чем 1 млрд человек.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.