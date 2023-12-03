Глава МВД Франции предложил ввести обязательное психиатрическое лечение для части граждан

Жеральд Дарманен отметил, что в его стране живет много лиц с расстройствами психики, являющихся сторонниками экстремистских течений

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Принудительное психиатрическое лечение для отдельных категорий граждан необходимо ввести во Франции. С таким предложением выступил глава французского МВД Жеральд Дарманен в интервью телеканалу TF1, комментируя нападение на прохожих, совершенное в Париже 2 декабря французом иранского происхождения, страдающим психическим расстройством.

"Во-первых, нападавший - сторонник радикального ислама. Это главное, с чем мы должны бороться. Во-вторых, он психически больной человек, который прекратил лечение по настоянию некоторых врачей, - сказал он. - Мы должны извлечь урок из этой ситуации, и выводом должно стать введение обязательного психиатрического лечения". По его словам, французским властям необходимо сделать так, чтобы назначение лечения для подобных граждан могли требовать правоохранительные органы.

Министр отметил, что во Франции проживает много лиц с расстройствами психики, являющихся сторонниками экстремистских течений. "Полицейские не врачи, но и они имеют дело с людьми, которые мало того что имеют психические проблемы, так еще и являются сторонниками радикального ислама. И таких людей много", - констатировал Дарманен.

Нападение на прохожих в XV округе Парижа 2 декабря совершил 26-летний француз иранского происхождения Арман Раджабпур-Мияндоаб. Его жертвой стал 24-летний германо-филиппинский турист. Он умер от ножевого ранения. Кроме того, злоумышленник напал с молотком на двух других прохожих. Ранее глава МВД заявил, что преступник уже отбывал срок за подготовку нападения в 2016 году и проходил лечение в психиатрическом стационаре. По словам министра, нападавший сказал полицейским после задержания, что не может смириться с тем, что "мусульмане погибают в Афганистане и Палестине".

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции 3 декабря начала расследование нападения по статьям об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью.