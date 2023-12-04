Путин проведет традиционную встречу с Советом по правам человека

Ожидается, что участники СПЧ расскажут об итогах своей работы в 2023 году, а также обменяются с главой государства мнениями по различным вопросам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Мероприятие состоится в режиме видеоконференции. Оно приурочено к Международному дню прав человека, который будет отмечаться 10 декабря.

Как ожидается, участники СПЧ расскажут об итогах своей работы в 2023 году и обменяются с президентом мнениями "по широкому кругу вопросов". В частности, как сообщал ТАСС глава совета Валерий Фадеев, в беседе с Путиным правозащитники намерены затронуть темы, касающиеся СВО, образования, миграции, НКО.

Часть вопросов, по словам Фадеева, СПЧ готовит как обязательные, а уже на встрече участники поднимут любые, которые считают нужными. Так, заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора рассказывала, что рассчитывает обсудить с президентом работу психологов.

Новый состав

Несколькими днями ранее был обновлен состав Совета по правам человека. В него были включены несколько новых участников, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова.

Также в СПЧ вошли генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей Элина Сидоренко, Игорь Новиков - директор некоммерческой организации социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей" и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Из состава совета были исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, председатель совета "Миротворческой миссии им. генерала Лебедя", специализирующейся на поиске пропавших без вести, Александр Мукомолов и председатель "Независимого экспертно-правового совета" Мара Полякова.

Ротация в СПЧ происходит регулярно - предыдущая была год назад. Комментируя прошлогодние перемены, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что "в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения" и могут "являться наиболее правильным отражением гражданского общества".

О совете

Совет по развитию гражданского общества и правам человека - консультативный орган при главе российского государства. Он создан, чтобы содействовать президенту в реализации его конституционных полномочий по защите прав и свобод человека, а также информировать главу государства о положении дел в этой области, готовить предложения в сфере своих компетенций, помогать в развитии институтов гражданского общества.

Путин ежегодно проводит встречи с членами Совета по правам человека, обсуждая с ними острые и резонансные темы. В 2022 году в повестке стояли вопросы, связанные со специальной военной операцией и ситуацией в новых регионах.

Правозащитники обращали внимание на обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и военные преступления Киева в целом, говорили о помощи беженцам, военнослужащим и их семьям. Затрагивались и другие важные для людей темы: зарплаты врачей и преподавателей, защита прав и данных в цифровом пространстве, ситуация в СИЗО.

Путин же отмечал, что работа СПЧ по защите прав, свобод и законных интересов людей "идет в постоянном режиме" и "имеет огромное значение" для государства. Он заверял, что со своей стороны продолжит встречи с советом, а в перерывах между ними правозащитникам готовы ежедневно помогать представители администрации президента и других ведомств.