Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ближайшие дни

Во многих регионах ожидаются сильные осадки и ветер

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер прогнозируются в Крыму, Омской, Ростовской, Челябинской областях и других регионах страны в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В большинстве регионов погода будет опасной в течение недели. Во-первых, на 50-60% территории страны будет аномальный холод. Во-вторых, во многих регионах будут сильные осадки. Например, в Крыму в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег, снег, ветер до 20 м/с. Во вторник в Ростовской области и Краснодарском крае будут сильный дождь, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, гололедица", - рассказал он.

Вильфанд отметил, что в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской областях, Алтайском крае, Республике Алтай прогнозируются сильные осадки, гололед, гололедица, снежные заносы, сильный ветер. "На Алтае порывы ветра будут достигать 27 м/с, а в высокогорье - даже 37 м/с, в Омской и Новосибирской областях - 25 м/с, в Алтайском крае - 30 м/с, в Кемеровской области - 28 м/с. Это штормовой ветер, именно в этих регионах будет особенно опасная погода", - добавил метеоролог.