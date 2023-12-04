В аэропортах Москвы задержали и отменили более 70 рейсов

В столице в воскресенье выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. На прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 02:18 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедове задержаны 17 рейсов, еще 3 отменены, во Внукове - 13 рейсов задерживаются, в Жуковском задержаны 6 рейсов.

Задержки до 2 часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в 2 часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москве в воскресенье выпало максимальное количество осадков для 3 декабря за 145 лет наблюдений.