РКН составил 14 протоколов за нарушение зарубежными соцсетями закона о самоконтроле

По шести протоколам уже назначили штрафы, еще восемь рассмотрят в суде

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября 2023 года составил 14 протоколов в отношении зарубежных социальных сетей за нарушение закона о самоконтроле. По шести протоколам уже назначены штрафы, еще восемь протоколов рассмотрят в суде, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в ведомстве, с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона о самоконтроле. С этого времени Роскомнадзор выявил некоторые нарушения требований этого закона. Как подчеркнули в РКН, иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения требований ведомства.

"За нарушение требований закона о самоконтроле Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.

По итогам рассмотрения протоколов площадкам были назначены штрафы: Pinterest - 900 тыс. рублей, Twitch - 900 тыс. рублей, Google - 900 тыс. рублей, TikTok - 750 тыс. рублей, Telegram - 900 тыс. рублей, Likee - 800 тыс. рублей, говорится в сообщении. Еще восемь протоколов ожидают рассмотрения в суде.

Закон о самоконтроле действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети обязанности осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.