В Москве ожидаются гололедица и до минус 8 градусов

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Облачность, небольшой снег, гололедица и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице прогнозируют от минус 8 до минус 6 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 10 до минус 5 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра в столице будет действовать до 12 часов 5 декабря, в области - до 21 часов 4 декабря. Кроме того, в Подмосковье будет желтый уровень опасности из-за гололедицы, который продлится до 12 часов 5 декабря.