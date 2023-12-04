Ростехнадзор проведет итоговую проверку новой станции метро в Новосибирске в 2024 году

По данным замруководителя управления Андрея Плешивцева, в настоящее время на контроле ведомства остаются 28 выявленных нарушений

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в июне следующего года проведет контрольную итоговую проверку единственной построенной за последние 12 лет в Новосибирске станции метро, сообщил ТАСС замруководителя управления Андрей Плешивцев.

"Срок проведения контрольного мероприятия <...> - июнь 2024 года", - рассказал Плешивцев. Он уточнил, что при проведении плановых проверок станции специалисты управления выявили нарушения требований законодательства, проектной документации, норм и правил в области градостроительной деятельности. "На сегодняшний день на контроле управления, по результатам проведенных контрольных мероприятий, остаются выявленные нарушения (в количестве 28) обязательных требований со сроком их устранения - 30 января 2024-го", - рассказал замруководителя ведомства.

Уточняется, что застройщик направил письмо в управление Ростехнадхора с откорректированной проектной документацией в части изменения сроков выполнения работ.

В пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что откорректированная проектно-сметная документация направляется частями на повторную государственную экспертизу. Ее окончание запланировано в декабре. После этого планируется проведения пусконаладочных работ и ввод станции в эксплуатацию. Конечных сроков ввода ТАСС в мэрии города не уточнили.

Изначально станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок был перенесен на весну, позже - на июль, а потом - на октябрь и декабрь этого года. Суд в Новосибирске назначил штраф более 13 млн рублей подрядчику строительства - компании "Спецтрансстрой".

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.