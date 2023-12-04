В Москве за сутки выпало порядка 30% месячной нормы осадков

Сугробы более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 25-30% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"В Москве за сутки выпало 25-30% от месячной нормы осадков. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков или 25% от месячной нормы осадков. Другие столичные метеостанции зафиксировали: Тушино - 13 мм, Балчуг - 15 мм, МГУ - 16 мм", - написал он.

Тишковец уточнил, что в идеальных условиях 1 мм осадков равен приблизительно 1 см снега, и предположил, что высота снежного покрова в столице достигла "небывалых величин". "Если вчера на ВДНХ было 19 см, то сегодня к утру это, скорее всего, уже 30-сантиметровые сугробы, что более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы (норма - 7 см)", - пояснил он.

Синоптик добавил, что подобного снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо повторились рекорды 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы). Точные данные по высоте сугробов станут известны после 09:00, добавил Тишковец.