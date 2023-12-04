В Севастополе в 2026 году начнется создание центра беспилотных авиасистем

Он обеспечит серийное производство в том числе крупных беспилотников, включая аэротакси

ТАСС, 4 декабря. Строительство научно-производственного центра беспилотных авиационных систем начнется в Севастополе в 2026 году, центр обеспечит серийное производство в том числе крупных беспилотников, включая аэротакси. Об этом ТАСС сообщил проректор по инновациям Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергей Дудников.

"У нас будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. В этом центре будут производиться те специальные БПЛА, которые смогут работать. В 2026 году мы уже получим финансирование из федерального и регионального бюджетов на создание этого центра", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ученые СевГУ в 2024-2025 годах завершат разработку продукции, которую будут производить в центре, в том числе транспортного беспилотника оригинальной конструкции для приморских территорий и сложных условий эксплуатации, который будет состоять из отечественных компонентов. На производстве будет создано около 50 рабочих мест, СевГУ выступит соучредителем центра.

"У нас есть индустриальный партнер - "IT-Крым", у которого есть производственные площадки, ну и людей готовим к тому, что относительно скоро начнется производство", - уточнил проректор. По его словам, уже поступают заявки на новые беспилотники.

Летом 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольская команда успешно защитила проект по созданию научно-производственного центра "Севастополь" для производства беспилотных летательных аппаратов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников. Развожаев на ПМЭФ обсудил идею создания подобного центра в Севастополе со спецпредставителем президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.