Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Москвы

В ночь на 4 декабря аэропорты города отменили или задержали из-за снегопада свыше 50 рейсов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура держит на контроле ситуацию, связанную с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье накануне утром, непогоду синоптики связали с прохождением центра южного циклона через Центральную Россию. Как ожидается, в понедельник интенсивность снега уменьшится, а со вторника в столицу и область начнут приходить морозы. В ночь на 4 декабря аэропорты Москвы отменили или задержали из-за снегопада более 50 рейсов.