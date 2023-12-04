Большинство опрошенных россиян не посещают архитектурные достопримечательности своего края

Две трети участников опроса "Одноклассников" и фонда "Внимание" заявили, что могут назвать максимум три архитектурные достопримечательности своего региона, а треть опрошенных смогли вспомнить только одну

Социальная сеть "Одноклассники" при поддержке экспертов фонда "Внимание", в рамках проекта "Архитектурный перископ" провела исследование и выяснила, что больше половины россиян (53%) ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего города или края. В опросе приняли участие почти 2 тыс. респондентов по всей России.

В сообщении соцсети говорится, что чуть больше четверти респондентов (28%) посещает их один или два раза в год, а каждый десятый опрошенный (9%) – от трех до пяти раз. Во время поездок в соседние регионы и в дальних путешествиях по России каждый второй респондент (53%) готов изучать памятники, ходить на экскурсии и узнавать новое. 18% участников опроса заявили, что старается больше читать и чаще посещать достопримечательности своего региона, а 16% готовы к включению налога на их восстановление в стоимость ж/д и авиабилетов.

Большинство опрошенных (66%) могут назвать по памяти максимум три архитектурные достопримечательности своего края, а треть из них (33%) смогли вспомнить только одну. 59% испытали гордость, радость или любопытство, узнав, что в их регионе есть важные памятники архитектуры. Самыми узнаваемыми памятниками зодчества, которые смогли назвать участники опроса, стали Рязанская ВДНХ (18%), екатеринбургская Белая башня и подмосковная усадьба Пущино-на-Оке (12%).

По мнению россиян, наиболее эффективные инициативы для поддержки объектов культурного наследия – это госпрограммы и гранты (23%), волонтерство (23%). Каждый пятый опрошенный помогает фондам, восстанавливающим достопримечательности.

Большинство респондентов (74%) сообщили, что подписаны на сообщества с интересными фактами о достопримечательностях или следят за блогерами, рассказывающими об урбанистике и культуре. 28% опрошенных, когда хотят узнать что-то конкретное про достопримечательность, пользуются поисковиками или специализированными сайтами. Каждый четвертый (24%) ищет информацию о культурных объектах в соцсетях.