Роспотребнадзор открыл горячую линию по выбору новогодних подарков и детских товаров

Специалисты ответят на вопросы о детском питании, одежде, обуви, игрушках и новогодних товарах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"Во всех регионах РФ 4 декабря открылась тематическая горячая линия по вопросам качества, безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по вопросам, касающимся качества и безопасности детского питания, одежды, обуви, игрушек и новогодних товаров. Кроме того, специалисты ответят на вопросы о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров.

"Номера телефонов по субъектам РФ в рамках тематической горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.