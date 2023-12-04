В МЭР выступили против ограничительных мер, препятствующих устойчивому развитию

Замминистра экономического развития России Владимир Ильичев назвал международное сотрудничество важнейшим фактором, способствующим смягчению последствий изменения климата

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия выступает против односторонних ограничительных мер, препятствующих достижению целей в области устойчивого развития. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы считаем недопустимым введение односторонних ограничительных мер в отношении финансирования и передачи технологий в области развития, а также проектов с низким уровнем выбросов, обеспечивающих достижение климатических целей. Передовые климатически нейтральные технологии должны быть доступны всем странам - например, через механизм передачи технологий с бесплатными или низкими издержками всем нуждающимся странам", - сказал он.

Представитель российской делегации назвал международное сотрудничество важнейшим фактором, способствующим смягчению последствий изменения климата и обеспечению устойчивого развития. "Климатические цели могут быть достигнуты только при условии обеспечения расширенного доступа к финансированию, технологиям и инвестициям на глобальном уровне, а также при условии использования всего спектра инструментов для мобилизации ресурсов на приемлемых условиях", - подчеркнул он.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.