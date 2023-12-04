Macan, Instasamka и Miyagi & Эндшпиль вошли в топ артистов по версии "VK музыка"

Рэпер Macan второй год подряд становится "Артистом года", его треки набрали свыше 1 млрд прослушиваний

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Macan, Instasamka и Miyagi & Эндшпиль победили в номинациях "Артист года", "Артистка года" и "Группа года" по версии музыкального сервиса "VK Музыка" по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"И снова Macan: рэпер второй год подряд становится "Артистом года", его треки набрали более 1 млрд прослушиваний, а альбом "12", вышедший эксклюзивно в VK Музыке, побеждает в номинации "Альбом года", набрав более 230 млн прослушиваний на платформе. В топ-10 чарта альбомов "12" продержался 258 дней", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь "Артисткой года" стала Instasamka, которая также забрала награду за самый распространяемый трек года "За деньги да", который набрал более 140 млн прослушиваний на платформе, а в совокупности треки артистки слушали более 600 млн раз. "Группой года" стали Miyagi & Эндшпиль - осетинский дуэт снова обошел другие коллективы по числу стримов, суммарно набрав более 900 млн прослушиваний в этом году", - добавили в пресс-службе.

В номинации "Фит года" победителями стали Кравц & Гио Пика, чей совместный трек "Где прошла ты", выпущенный в марте в составе альбома "17 мгновений осени", стал "одним из главных треков года" и набрал более 120 млн прослушиваний.

В номинации "Саундтрек года" победителем стал официальный саундтрек к компьютерной игре Atomic Heart. "В альбоме собрано 17 самых знаковых треков игры, состоящих из классических песен советской эпохи в современной обработке фанка, рока и техно. Заглавный трек альбома Komarovo держался в чарте VK Музыки 115 дней, а суммарно количество прослушиваний альбома насчитывает более 20 млн", - отметили в пресс-службе.