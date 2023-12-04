На Костромской улице в Москве на месте незаконной стоянки организовали парковку

Ограждающие сооружения демонтировали

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Самозахват территории общего пользования пресекли у торгового центра на северо-востоке Москвы по адресу: улица Костромская, 14Б. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"На территории площадью около 600 кв. м действовала незаконная парковка, которую использовал ограниченный круг лиц. Участок был огражден, на выезде стоял шлагбаум. Инспекторы выяснили, что разрешение на его установку не выдавали. Кроме того, земельный участок не был оформлен и поставлен на государственный кадастровый учет. Таким образом, выявлен факт самозахвата городской земли", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Отмечается, что ограждающие сооружения демонтировали. На освобожденной территории обустроили общедоступную парковку на 35 машино-мест.