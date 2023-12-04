ВЦИОМ: большинство россиян считают, что люди стали больше заниматься волонтерством

Более половины респондентов связывают волонтерство с желанием чувствовать себя полезным

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Большинство (81%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что люди за последние 10-15 лет стали больше заниматься волонтерской деятельностью. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Сегодня восемь из десяти россиян отмечают, что люди стали заниматься волонтерской деятельностью больше, чем 10-15 лет назад (81%). Этот показатель максимален за время измерений с 2018 г. (67%). Но заметный рост пришелся на последние два года, с 2021 г. (72%) показатель вырос на 9 п.п.", - говорится в сообщении.

Волонтерство ассоциируется у россиян с помощью, участием, заботой (42%), с чем-то позитивным (18%), с бескорыстной деятельностью (11%), с искренностью, заботой, любовью, милосердием (10%). Знакомые, занимающиеся волонтерской деятельностью, есть у 57% респондентов (максимум за пять лет).

Опрошенные связывают волонтерство с желанием чувствовать себя полезным (54%), быть причастным к решению общих проблем (31%), реализовать свои убеждения, ценности (19%). Еще один мотив - развитие компетенций и навыков: желание реализовать свои инициативы (16%), получить дополнительные знания (8%) или профессиональный опыт (8%).

Опрос проводился 24 ноября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.