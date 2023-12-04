Золотую монету в 50 пенсов продали на аукционе Royal Mint за $8,6 тыс.

По данным Royal Mint, всего на торги были выставлены 343 монеты, "своего рода частички британской истории, которые были оценены нумизматами монетного двора"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Редкая золотая коллекционная монета номиналом 50 пенсов (2009) продана на онлайн-аукционе Королевского монетного двора Великобритании (Royal Mint) за более чем $8,6 тыс. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Отчеканенная 14 лет назад монета в количестве 629 штук к 250-летию Королевских ботанических садов Кью (Kew Gardens) давно стала нумизматической редкостью, и каждое ее появление на торгах сопровождается ажиотажем. На аверсе изображена 50-метровая Большая пагода, построенная в 1761-1762 годах по проекту придворного архитектора Уильяма Чемберса, с декоративной виноградной лозой, вьющейся внутри и вокруг башни.

Оказалась непроданной золотая килограммовая монета "Звери королевы", предварительная оценочная стоимость которой достигала почти $112 тыс. На ней изображена королева Елизавета II (1926-2022), вокруг которой расположились реальные и мистические звери, включая льва, грифона, сокола, быка, йеля (сказочного зверя с рогами и бивнями), борзую, дракона, единорога и лошадь. Дизайн этих монет, которых выпустили только 16, вдохновлен 10 каменными статуями с их изображениями, которые были установлены по пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в Лондоне в июне 1953 года.

Всего на торги, согласно сообщению Royal Mint, были выставлены 343 монеты, "своего рода частички британской истории, которые были оценены нумизматами монетного двора".