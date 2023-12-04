Чернышенко: покрытие 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Покрытие сетями связи формата 5G в рамках реализации стратегии отрасли связи до 2030 года будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения РФ. Об этом сообщил в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.

"Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения", - сказал вице-премьер.

По его словам, государственная орбитальная группировка спутников РФ на геостационарных орбитах будет обновлена в рамках реализации стратегии отрасли связи, будет создано и выведено на орбиту 19 космических аппаратов.