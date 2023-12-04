Комитет ГД одобрил ко II чтению штрафы за передачу мобильных телефонов в тюрьмы

Законопроектом предлагается увеличить штрафы, установив их на уровне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 50 тыс. рублей за передачу или попытку передачи любым способом средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Документ был внесен в палату 31 мая главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном, главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым замом Ириной Панькиной и принят в первом чтении 20 июля.

Сейчас в статье 19.12 КоАП (передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить штрафы, установив их на уровне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Также предлагается дополнить статью частью об ответственности за передачу или попытку передачи средств мобильной связи или комплектующих к ним. По ней штраф составит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку, которая уточняет, что речь идет не только о средствах мобильной связи, но и "иных средствах коммуникации".

Кроме того, комитет одобрил изменение названия ст. 19.12 КоАП РФ на "Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей". Корреспондирующие поправки вносятся и в формулировки частей указанной статьи.