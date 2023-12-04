Предприятие Роскосмоса поставило 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург

Как заявили в госкорпорации, новые вагоны отличаются более высокой скоростью движения и плавностью хода

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) досрочно поставил 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Предприятие Роскосмоса досрочно поставило 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Благодаря своим техническим характеристикам, новые вагоны способны обеспечить более высокую скорость движения и плавность хода, а также комфорт и безопасность перевозки пассажиров. Кроме того, они отличаются высокой надежностью и долговечностью эксплуатации", - заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что модели 71-628-02 оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя.

Как подчеркнули в госкорпорации, вагоны оборудованы системой активной безопасности и помощи водителя Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления.