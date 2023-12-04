Мишустин подчеркнул важность обеспечения домохозяйств скоростным интернетом к 2030 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения домохозяйств современным скоростным интернетом к 2030 году.

"К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гб/с. Начнется также поэтапный запуск перспективных мобильных сетей, базовые станции стандарта 5G должны появиться во всех городах, где проживают более 100 тыс. человек. Для этого будет использоваться только отечественное оборудование", - сказал председатель правительства на совещании со своими заместителями.