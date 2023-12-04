Путин впервые посетит выставку "Россия" на ВДНХ и наградит волонтера года

Президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтер года - 2023" в рамках международной премии "Мы вместе"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку "Россия" на ВДНХ, а также наградит победителя премии "Волонтер года". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтер года - 2023" в рамках международной премии "Мы вместе", состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", - сказал он.

По словам Пескова, у главы государства "весьма насыщенный рабочий день". Он напомнил, что 4 декабря Путин примет верительные грамоты у новых послов иностранных государств, по традиции церемония состоится в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале. "Как правило, на таких церемониях президент выступает с обзорной речью по внешнеполитическим вопросам, в том числе и в части, касающейся тех государств, представители которых вручают верительные грамоты", - указал представитель Кремля.

Он также отметил, что уже вечером Путин в режиме видеоконференции проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Песков сообщил, что в ходе заседания будут подниматься такие темы, как исполнение поручений президента по итогам прошлогодней встречи, поддержка добровольцев специальной военной операции и членов их семей, проблемы "выдавливания" русскоязычного населения из стран Евросоюза, а также развитие школьного образования, организация доступной помощи для бездомных. Также будут подняты проблемы уголовно-исполнительной системы.