Путину передадут авторский экземпляр мемуаров Назарбаева

Они вышли 1 декабря, когда в Казахстане отмечается День первого президента

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Авторский экземпляр мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" будет передан президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр", - сказал Песков, отвечая на вопрос, читал ли уже глава российского государства книгу, где отдельная глава посвящена ему самому.

Мемуары бывшего лидера Казахстана вышли 1 декабря, когда в республике отмечается День первого президента. Тираж составляет 7 500 экземпляров. Книга издана на двух языках - русском и казахском. По оценке Назарбаева, данной в этой книге, Путин является "человеком слова и дела", ему удалось вернуть своей стране статус мировой державы. Первый президент Казахстана также рассказал, что с самого начала нашел общий язык с Путиным. По словам Назарбаева, они так часто встречались в качестве глав государств, что Путин однажды даже пошутил, что, наверное, пропишется в Казахстане.